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«Женский и мужской футбол вряд ли будут равны. Мы никогда не сможем выйти на один уровень по скорости работы с мячом и мастерству». Футболистка «Локомотива» Галай о перспективах

«Женский и мужской футбол вряд ли будут равны. Мы никогда не сможем выйти на один уровень по скорости работы с мячом и мастерству». Футболистка «Локомотива» Галай о перспективах

«Физически мужской [футбол] мощнее. Не думаю, что уровни мужского и женского будут равны, по крайней мере, в России.

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