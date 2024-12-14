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Агент О′Делла: «Эрик покидает «Динамо» и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. Конкретика будет на следующей неделе»

Ранее стало известно, что бело-голубые расторгнут контракт с 34-летним форвардом. – Да, мы покидаем «Динамо».

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