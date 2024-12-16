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В деле экс-ректора ВГУЭС нашли новый эпизод махинаций с деньгами студентов

В деле экс-ректора ВГУЭС нашли новый эпизод махинаций с деньгами студентов

Следователи обнаружили новый эпизод мошенничества с деньгами студентов в деятельности преступного сообщества, организацию которого вменяют экс-ректору Владивостокского государтвенного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

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