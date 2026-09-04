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Зеленский связал прилёт дрона в здание СБУ с Россией, заявил Мирошник

Зеленский связал прилёт дрона в здание СБУ с Россией, заявил Мирошник

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский предпочёл не связывать прилёт дрона в здание Службы безопасности Украины в центре Киева с внутренними разборками силовиков.

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