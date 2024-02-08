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Путин выразил готовность подать газ в Европу по «Северному потоку - 2»

Путин выразил готовность подать газ в Европу по «Северному потоку - 2»

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что российская сторона готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе газопровода «Северный поток - 2», однако Германия его не открывает.

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