Путин выразил готовность подать газ в Европу по «Северному потоку - 2»

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что российская сторона готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе газопровода «Северный поток - 2», однако Германия его не открывает.
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