Экс-форвард «Зенита»: Моменты по пенальти аналогичные, нужно было его назначать и в ворота ЦСКА. А развязка получилась шикарная - играли атака на атаку

«Первый тайм был шикарный - классный прессинг «Зенита» с первой минуты, два‑три мяча он должен был забить, - считает бывший форвард «сине-бело-голубых» Алексей Гасилин.
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