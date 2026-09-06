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Спорт Уик-Энд

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Экс-форвард «Зенита»: Моменты по пенальти аналогичные, нужно было его назначать и в ворота ЦСКА. А развязка получилась шикарная - играли атака на атаку

Экс-форвард «Зенита»: Моменты по пенальти аналогичные, нужно было его назначать и в ворота ЦСКА. А развязка получилась шикарная - играли атака на атаку

«Первый тайм был шикарный - классный прессинг «Зенита» с первой минуты, два‑три мяча он должен был забить, - считает бывший форвард «сине-бело-голубых» Алексей Гасилин.

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