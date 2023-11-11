Переломы и ампутации в SpaceX из-за политики Маска

Reuters: сотрудники SpaceX получили 600 травм из-за стремлений Маска по Марсу SpaceX не следит должным образом за безопасностью, пишет Reuters: сотрудников просили снять желтые жилеты безопасности, а Маск опасно играл с огнеметом.
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