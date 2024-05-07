В Анапе открыт мемориал «Три свечи» В честь 60-летия Победы 7 мая 2005 года был открыт Мемориальный комплекс «Три свечи» в микрорайоне 3-а города Анапа.
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В Анапе открыт мемориал «Три свечи» В честь 60-летия Победы 7 мая 2005 года был открыт Мемориальный комплекс «Три свечи» в микрорайоне 3-а города Анапа.
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