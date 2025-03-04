Кортни Кардашьян ответила, действительно ли она стала бабушкой

Ни дня без интриг и драм в семье Кардашьян-Дженнер. На этот раз западные СМИ активно обсуждают слухи о том, что самая старшая из голливудских сестер, 45-летняя Кортни Кардашьян — теперь официально бабушка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии