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Мода и Шоу-бизнес

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Кортни Кардашьян ответила, действительно ли она стала бабушкой

Кортни Кардашьян ответила, действительно ли она стала бабушкой

Ни дня без интриг и драм в семье Кардашьян-Дженнер. На этот раз западные СМИ активно обсуждают слухи о том, что самая старшая из голливудских сестер, 45-летняя Кортни Кардашьян — теперь официально бабушка.

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