Большую экскурсию и развлечения подготовили в библиотеке на Героев Панфиловцев

Библиотека № 227 на улице Героев Панфиловцев приглашает 11 сентября на урок-знакомство. Первую часть сотрудники библиотеки проведут во дворе.
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