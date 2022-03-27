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Politico: Байден "обманул" Европу, назвав себя ее спасителем

Politico: Байден "обманул" Европу, назвав себя ее спасителем

Как пишет газета Politico, американский президент Джо Байден объявил себя спасителем ЕС от энергетической зависимости от России, но организовать быстрое увеличение количества сжиженного природного газа (СПГ), отправляемого в Европу, будет непросто.

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