Politico: Байден "обманул" Европу, назвав себя ее спасителем

Как пишет газета Politico, американский президент Джо Байден объявил себя спасителем ЕС от энергетической зависимости от России, но организовать быстрое увеличение количества сжиженного природного газа (СПГ), отправляемого в Европу, будет непросто.
Как пишет газета Politico, американский президент Джо Байден объявил себя спасителем ЕС от энергетической зависимости от России, но организовать быстрое увеличение количества сжиженного природного газа (СПГ), отправляемого в Европу, будет непросто.
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