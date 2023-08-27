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Актриса Есипович рассказала, что режиссер Панфилов был необычайно внимательным

Актриса Есипович рассказала, что режиссер Панфилов был необычайно внимательным

Смерть режиссера Глеба Панфилова стала огромной утратой для всего кино- и театрального мира. Актриса Яна Есипович, снимавшаяся в сериале «В круге первом», рассказала «360», что запомнила сценариста профессионалом, очень точно подходящим к работе.

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