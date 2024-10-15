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Соратник Кадырова назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области

Соратник Кадырова назвал возможные сроки обрушения фронта ВСУ в Курской области

В Курской области фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть в течение месяца. Об этом, называя сроки изменения ситуации в зоне боевых действий, заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

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