В Курской области фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть в течение месяца. Об этом, называя сроки изменения ситуации в зоне боевых действий, заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».