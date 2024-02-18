Написать сценарий рекламы YouTube, чтобы показать потребности и болевые точки клиентов

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I’m looking for a YouTube ad script that will speak directly to the needs and pain points of my [ideal customer persona] and persuade them to take [desired action] with a sense of urgency and strong offer.
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