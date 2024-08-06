Адвокат оценил перспективы суда Инстасамки против сети доставки

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Адвокат Андрей Алешкин объяснил, сможет ли певица Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, отсудить у сети доставки блюд японской кухни 3,3 млн рублей за использование ее песни и образа в рекламе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии