Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Убийца — нелегальный мигрант облил спящую пассажирку бензином, поджёг и потом спокойно стоял наблюдал за тем, как несчастная заживо горит в вагоне метрополитена

Убийца — нелегальный мигрант облил спящую пассажирку бензином, поджёг и потом спокойно стоял наблюдал за тем, как несчастная заживо горит в вагоне метрополитена

 Сожжение заживо в Нью-Йоркском метро: очередной повод обсудить миграционную политику. Пару дней назад в Нью-Йорке произошло жестокое и резонансное убийство — в метро была заживо сожжена ни в чем неповинная женщина.

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