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Татар-информ

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Стартовал прием заявок на XII Фестиваль «София»

Стартовал прием заявок на XII Фестиваль «София»

Конкурсная программа XII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» пройдет с 14 сентября по 31 октября 2026 года.

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