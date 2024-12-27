Названы маршруты, по которым пустят дополнительные (платные) автобусы после празднования Нового года в Омской крепости: 🎄№ 95: Ленина – Юбилейный мост - Лермонтова – проспект К.
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Названы маршруты, по которым пустят дополнительные (платные) автобусы после празднования Нового года в Омской крепости: 🎄№ 95: Ленина – Юбилейный мост - Лермонтова – проспект К.