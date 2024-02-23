Ивлеевой подобрали подходящую работу в Донбассе

Блогер внезапно решила посетить многострадальный регион После грандиозного скандала из-за устроенной блогером Анастасией Ивлеевой "голой вечеринки" многие ее участники лишились выгодных контрактов, концертов и эфиров на телевидении.
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