От нефти к чипам: Япония и США готовят первый полупроводниковый проект на $19,3 млрд

Ранее средства шли на ископаемое топливо и атомную энергию, теперь приоритет смещается к производству микросхем и промышленного оборудования Япония и США обсуждают строительство завода GlobalFoundries стоимостью от 2 до 3 триллионов иен ($12,9 – 19,3 миллиарда долларов).