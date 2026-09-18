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От нефти к чипам: Япония и США готовят первый полупроводниковый проект на $19,3 млрд

От нефти к чипам: Япония и США готовят первый полупроводниковый проект на $19,3 млрд

Ранее средства шли на ископаемое топливо и атомную энергию, теперь приоритет смещается к производству микросхем и промышленного оборудования Япония и США обсуждают строительство завода GlobalFoundries стоимостью от 2 до 3 триллионов иен ($12,9 – 19,3 миллиарда долларов).

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