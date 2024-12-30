У замначальника ГАБТУ Шаленого при обысках изъяли мобильный телефон

У замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майора Сергея Шаленого во время обысков был изъят мобильный телефон, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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