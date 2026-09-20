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Нико Росберг: «Уверен, что «Ред Булл» способен начать стабильно бороться за победы в гонках – причем уже даже к концу 2026-го»

Чемпион «Ф-1» 2016 года Нико Росберг подчеркнул сильные стороны моторов « Мерседеса » и « Ред Булл ».

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