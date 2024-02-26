Кристина Орбакайте все равно собирается выступить в России

Певица Кристина Орбакайте не мытьем так катаньем собирается заработать деньги на россиянах. Артистка ещё утром намекнула на то, что вернулась из Штатов, а уже ближе к вечеру она раскрыла цель своего приезда.
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