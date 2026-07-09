European Gymnastics рассмотрит вопрос снятия ограничений с россиян 28 июля

28 июля состоится внеочередное собрание Генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), где планируется рассмотреть и утвердить решение о допустимости использования национальной символики России на международных турнирах.
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