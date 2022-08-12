За 4 месяца Иран совершил более 40 грузовых рейсов в Россию

После начала спецоперации в Россию из Ирана было совершено около четырех десятков рейсов грузовых самолетов, большая часть которых пришлась на московские аэропорты.
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