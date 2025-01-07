Алсу Тимергалина: «Я бы сейчас села с папой и поговорила»

О том, как студент физмата был арестован по 58-й статье и получил «второе высшее» в спецлечебнице, о родстве с Аязом Гилязовым и о работе художника в журналистике в интервью «Татар-информу» рассказала член Союзов художников Татарстана и России Алсу Тимергалина – дочь писателя-фантаста Адлера Тимергалина.
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