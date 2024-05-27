Мадридский суд частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги, обязав УЕФА и ФИФА «прекратить антиконкурентное поведение и устранить все его последствия»

Мадридский суд вынес вердикт, в котором заявил, что УЕФА и ФИФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке, запрещая командам участвовать в альтернативных турнирах, и «налагают неоправданные и непропорциональные ограничения, которые нарушают статьи 101 и 102 Договора о функционировании Европейского союза».
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