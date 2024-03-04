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Военное обозрение

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Politico называет причину, по которой в ЕС не хотят видеть премьера Эстонии Каллас на месте Борреля

Politico называет причину, по которой в ЕС не хотят видеть премьера Эстонии Каллас на месте Борреля

В Европейском союзе мало кто поддерживает кандидатуру эстонского премьера Кае Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

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