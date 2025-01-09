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Экс-советник Болтон: "гренландский гамбит" Трампа может помочь Путину и Си

Экс-советник Болтон: "гренландский гамбит" Трампа может помочь Путину и Си

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что отказ Дональда Трампа исключать применение военной силы против Гренландии играет на руку российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

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