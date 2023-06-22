Упал, не отжался – немного о физиологии и много о кататравмах

Кто предупреждён, тот спасён В связи с СВО в России и Беларуси создалась угроза терактов, многие из которых могут иметь не украинские корни, а просто быть результатом бандитского выяснения отношений, которое очень удобно списать на националистов, бандеровцев и прочих экстремистов.