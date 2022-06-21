Володин ответил Кулебе, согласившемуся «воевать лопатами»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, заявившему, что украинская армия готова продолжить сражаться, используя лопаты, если страны Запада примут решение прекратить поставки вооружения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, заявившему, что украинская армия готова продолжить сражаться, используя лопаты, если страны Запада примут решение прекратить поставки вооружения.
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