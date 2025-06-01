В Рязани объявлена угроза БПЛА-атаки 1 июня

Правила безопасности стандартные: лучше зайти в помещение, не стоять рядом с окнами. Не снимайте и не распространяйте (не пересылайте в соцсетях и мессенджерах) кадры беспилотников, если их видите, и последствий ликвидации БПЛА.
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