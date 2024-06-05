Гендиректор Wildberries изучает выход компании в Оман и Турцию

Онлайн-ретейлер Wildberries рассматривает варианты выхода на Оман и Турцию. Такое заявление в беседе с ТАСС сделала гендиректор компании Татьяна Бакальчук в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии