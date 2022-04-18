Скриншоты с неприятным содержимым помогли жительнице Приморья наказать кредиторов

Скриншоты с неприятным содержимым помогли жительнице Приморья наказать кредиторов

Жительница села Михайловка пожаловалась на микрокредитную организацию "Твой.Кредит". Предметом разбирательство стали угрозы в WhatsApp, которыми кредиторы пытались вернуть задолженность, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

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