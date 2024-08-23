Дмитрий Артюхов о новом ямальском мэре: «Давняя моя задумка»

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 23 августа, ФедералПресс. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов раскрыл своей попутчице, почему выбрал на пост главы Пуровского района хирурга Кирилла Трапезникова.
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