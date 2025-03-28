Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу

Вадим Лебедев

США и ЕС - выгодно что бы боевые действия продолжались. Потому Зеля... пока что, будет сидеть ровно в своём кресле. Они понимают... что мы будем идти до конца и будут радоваться - пока у нас идёт война. Ну а тем временем... можно много и долго разговоры-разговаривать...