Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу

Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу

«Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться» — эта крылатая фраза, которую Михаил Булгаков вложил в уста Воланда, может очень сильно выйти боком Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
США и ЕС - выгодно что бы боевые действия продолжались. Потому Зеля... пока что, будет сидеть ровно в своём кресле. Они понимают... что мы будем идти до конца и будут радоваться - пока у нас идёт война.  Ну а тем временем... можно много и долго разговоры-разговаривать...
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9 час.
Игорь Васиков
Пока, что все слова и договоренности Трампа - обычное nu3дaб0льcтв0 !
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7 час.
SK
Sergey Korotun
Опять двадцать пять. Мы с рвением выполняем свои обязательства, остальные крутят пальцем у виска и продолжают беспредел. Уже не смешно.
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31 мин.
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