Представитель ГУ МВД России по Ростовской области и общественник встретились с выпускниками юридического факультета Президентской академии

В стенах Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялась профориентационная встреча для выпускников юридического факультета.
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