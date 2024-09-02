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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коробкин о «Металлурге»: «В финале с ЦСКА шайба просто не шла в ворота. А в серии с «Локомотивом» нам больше везло. Но удачу нужно заслужить, и мы заслужили ее»

– Это ваш второй финал за три года. Серия с ЦСКА во время или до матчей с «Локомотивом» всплывала в памяти? – Конечно, флешбэки всплывали.

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