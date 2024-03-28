Николай Яременко: Почему Баку стал важен для российского спорта

Столица Азербайджана оказалась связана сразу с двумя спортивным сюжетами. Тут злые языки говорят, что на «РосБалте» слишком много текстов стало о спорте — мол, пришел спортивно ориентированный журналист Яременко, и понеслось.
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