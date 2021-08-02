Лидеры фракций Госдумы приняли участие в форуме "Территории смыслов"

vk.com/terrascientiaforum О переменах и развитии нашей страны накануне говорили и в Москве - на площадке форума "Территория смыслов" руководители фракций Госдумы встретились с участниками смены политика и обсудили главные вызовы современного мира.
vk.com/terrascientiaforum О переменах и развитии нашей страны накануне говорили и в Москве - на площадке форума "Территория смыслов" руководители фракций Госдумы встретились с участниками смены политика и обсудили главные вызовы современного мира.
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