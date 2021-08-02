РЕН ТВ Новости

194 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Перехват- посадка чужого самолета на свой аэродром. Облет в нейтральных водах и расхождение во-свояси- не перехват.В Британии высмея...
  • sergey amelchenko
    Представляю какие продукты в Китае,раз китец восхитился нашими.Блогера из Китая ...
  • Павел К
    Западных пидаров всё больше и больше.Тренер рассказал ...

Лидеры фракций Госдумы приняли участие в форуме "Территории смыслов"

Лидеры фракций Госдумы приняли участие в форуме "Территории смыслов"

vk.com/terrascientiaforum О переменах и развитии нашей страны накануне говорили и в Москве - на площадке форума "Территория смыслов" руководители фракций Госдумы встретились с участниками смены политика и обсудили главные вызовы современного мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх