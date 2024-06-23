В Севастополе на пляже ранения получили около 100 человек, трое убиты

Во время сегодняшнего нападения украинской армии на Севастополе ранения получили люди, которые находились на пляже в Учкуевском районе города и на окружающих территориях, сказал заместитель губернатора региона Александр Кулагин.
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