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Дрожь и паника ВСУ на Купянском! Долегнькое под прицелом: фронт неумолимо движется вперед!

Дрожь и паника ВСУ на Купянском! Долегнькое под прицелом: фронт неумолимо движется вперед!

Впервые наши подразделения заняли этот населенный пункт еще в прошлом году. Тогда здесь был создан плацдарм, который со временем приобрел оперативно-тактическое значение, а теперь имеет все предпосылки для превращения в стратегический.

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