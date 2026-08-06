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Татар-информ

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«Стыдно перед болельщиками»: Ахметзянов о разгроме от «Спартака» в Кубке России

«Стыдно перед болельщиками»: Ахметзянов о разгроме от «Спартака» в Кубке России

Фото: fcorenburg.ru Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов жестко раскритиковал игру своей команды после разгромного поражения от московского «Спартака» (1:5) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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