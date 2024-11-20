Украинский пленный Раполюк рассказал о психических расстройствах в ВСУ

Среди украинских военнослужащих, обучающих на полигоне мобилизованных новобранцев, есть те, кому запрещено брать в руки оружие в связи с психическими расстройствами, сообщает ТАСС со ссылкой на попавшего в плен бойца ВСУ Александра Раполюка.
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