Украинский пленный Раполюк рассказал о психических расстройствах в ВСУ

Среди украинских военнослужащих, обучающих на полигоне мобилизованных новобранцев, есть те, кому запрещено брать в руки оружие в связи с психическими расстройствами, сообщает ТАСС со ссылкой на попавшего в плен бойца ВСУ Александра Раполюка.