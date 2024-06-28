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Инвестпроект: плиты и болты для будущих прессов.

Инвестпроект: плиты и болты для будущих прессов.

В №21 от 24 мая газета рассказала, что реализация инвестпроекта ´Главный корпус завода КГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов´ вступает в завершающую стадию.

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