Инвестпроект: плиты и болты для будущих прессов.

В №21 от 24 мая газета рассказала, что реализация инвестпроекта ´Главный корпус завода КГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов´ вступает в завершающую стадию.
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