Антонов допустил возможное разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России

Посол РФ в США Анатолий Антонов не исключил тот факт, что американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам их предстоящей встречи могут объявить о разрешении наносить удары вглубь России их оружием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии