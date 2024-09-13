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Антонов допустил возможное разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России

Антонов допустил возможное разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России

Посол РФ в США Анатолий Антонов не исключил тот факт, что американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам их предстоящей встречи могут объявить о разрешении наносить удары вглубь России их оружием.

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