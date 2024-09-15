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Донецкая группа новостей

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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сербский видеблогер попал в берлогу к медведю Стефан Янкович (Janko) не объяснил, как он там оказался, но назвал видео «На грани жизни» («Na ivici života»).

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