Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сербский видеблогер попал в берлогу к медведю Стефан Янкович (Janko) не объяснил, как он там оказался, но назвал видео «На грани жизни» («Na ivici života»).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сербский видеблогер попал в берлогу к медведю Стефан Янкович (Janko) не объяснил, как он там оказался, но назвал видео «На грани жизни» («Na ivici života»).
Свежие комментарии