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Скандал вокруг жилого комплекса «Центральный» в Ирпене: депутат «Батьківщини» обвиняется в рейдерском захвате

Скандал вокруг жилого комплекса «Центральный» в Ирпене: депутат «Батьківщини» обвиняется в рейдерском захвате

Жилой комплекс «Центральный» в городе Ирпень на Киевщине стал центром скандала. Александр Пикулик, глава фракции «Батьківщина» в городском совете, используя свои связи и фальшивые документы, присвоил строительное предприятие своего бывшего партнера.

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