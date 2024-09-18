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BEUC раскритиковала Fortnite и Minecraft. Она требует пересмотра монетизации

BEUC раскритиковала Fortnite и Minecraft. Она требует пересмотра монетизации

17 европейских стран обвиняют игровые компании в недобросовестных практиках, связанных с внутриигровыми покупками\u000D\u000AВ сентябре 2024 года Европейская организация потребителей (BEUC) и представители 17 стран обратились к властям ЕС с призывом пересмотреть подход к монетизации в популярных видеоиграх.

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