Данные о призыве властей ДНР и ЛНР ставить подписи за Путина не подтвердилась

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что власти в новых регионах России призывают граждан ставить подписи в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина и обещают за это различные бонусы.
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